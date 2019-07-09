Генпрокуратура: В России за год от полетов отстранили более 400 пилотов

За последний год в России от полетов отстранили 425 пилотов. Как пишет «Интерфакс», об этом 9 июля заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он уточнил, что причинами для отстранения стали ненадлежащий уровень подготовки и «прочие нарушения». Кроме того, прокуроры проверили учебные заведения гражданской авиации. После этого была прекращена работа двух авиационных учебных центров, Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств.

Куренной также рассказал, что прокурорские акты реагирования направлены в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию.