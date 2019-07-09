В Петербурге студенты юрфака платили взятки, а их все равно отчисляли. Замдекана набила карманы и пошла на повышение

В Петербурге за взятки и мошенничество приговорена бывшая замдекана юридического факультета ЛГУ имени Пушкина Ольга Лунькова. Подшефные ей студенты и абитуриенты оставались без высшего образования, хотя солидно платили мимо кассы.

Как сообщает 9 июля объединенная пресс-служба судов города, Лунькова Смольнинским райсудом признана виновной в серии должностных преступлений, когда занимала в ЛГУ должность заместителя декана по учебно-воспитательной работе по заочной форме обучения юридического факультета.

«Лунькова сообщала абитуриентам, желающим заключить с университетом договор об оказании платных услуг, что обеспечит их зачисление, но денежные средства необходимо передавать ей лично. Студентам она сообщала, что за вознаграждение она может не включать их в приказ на отчисление в случае пропуска промежуточной аттестации, – рассказывают в пресс-службе. – При этом Лунькова каких-либо действий в интересах студентов и абитуриентов не предпринимала. Абитуриенты не поступали, студентов отчисляли».

Взятки замдекана брала, обещав лично проставить у преподавателей университета в зачетных книжках и ведомостях положительные оценки при фактическом отсутствии студентов на экзаменах и зачетах. Суммы колебались от 15 тысяч до 150 тысяч рублей. С 2011 по 2015 год ущерб составил 2 миллиона 346 тысяч рублей.

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Лунькова вину признала. Ее приговорили к четырем годам условно с тем же испытательным сроком. Три «недостудента» подали к ней иски на 350 тысяч рублей. Они удовлетворены.

После 2015 года Ольга Лунькова ушла на повышение. Как следует из приказа главы УФССП Петербурга от 2017-го, фигурантка входила в ведомственную комиссию по урегулированию конфликта интересов. В приказе Лунькова значится как декан юрфака ЛГУ. В настоящее время факультет она уже не возглавляет, на сайте указан другой руководитель.