«Роснефть» заявила, что снижает добычу из-за забитых суррогатом трубопроводов «Транснефти»

Публичный конфликт «Транснефти» и «Роснефти» из-за суррогата, который попал в нефтепровод «Дружба», стал фоном для снижения добычи черного золота компанией Игоря Сечина. Об этом представитель «Роснефти» 9 июля заявил РБК.

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — сказал представитель «Роснефти».

Накануне «Транснефть» обвинила «Роснефть» и лично Сечина в распространении слухов о качестве российской нефти. На это пресс-секретарь «Роснефти» заявил, что «лучший способ успокоить нервы — говорить правду».

Напомним, скандал с загрязненной органическими веществами нефтью разразился в апреле, когда из-за загрязнения пришлось приостановить работу нефтепровода «Дружба» и экспорт через него нефти в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.