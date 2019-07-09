Невесту раздевали, чтобы выяснить, нет ли какого порока. Протоиерей Смирнов призвал к научному подходу в выборе спутника жизни

Поиск жениха и невесты — дело общесемейное, потому что «ну что девица в 17-18 лет вообще понимает в семейной жизни», считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. О дореволюционных методах подбора избранника жизни священник рассказал в эфире телеканала «Спас».

По словам Смирнова, в некоторых областях невесту при осмотре раздевали, чтобы выяснить, нет ли какого порока. «Такой вот пусть немножко деревенский, но научный подход», — цитирует Смирнова «Интерфакс» со ссылкой на «Спас» 9 июля.

Родственники невесты, в свою очередь, выясняли, не было ли пьяницы или каторжника в роду у потенциального жениха, «спрашивали до седьмого колена», и узнавали, как он трудится.

Священник посоветовал проверять качество человека и его способность к браку вообще. «Любовь измеряется в литрах: сколько литров крови муж или жених готов отдать за свою избранницу. Тогда будет ясно, на что он способен», — считает отец Димитрий.

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Ранее Смирнов, известный своими эпатажными высказываниями, заявил, что мужчины умнее женщин. «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал он.