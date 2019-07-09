ГУП «Пассажиравтотранс» заплатил штраф за доминирование, но будет обжаловать решение УФАС

ГУП «Пассажиравтотранс» оплатил 300 тысяч рублей штрафа, который был назначен предприятию петербургским управлением федеральной антимонопольной службы. Об этом 9 июля сообщает УФАС.

«Монополист, злоупотребляя доминирующим положением, устанавливал для перевозчиков в кассах автовокзала на Обводном экономически не обоснованные и зависящие от протяженности маршрута тарифы на кассовое обслуживание», – напоминают антимонопольщики. Кроме того, подчеркивают: арбитражные суды трех инстанций подтвердили решение антимонопольного органа, в котором устанавливается факт нарушения «Пассажиравтотрансом».

Первоначально УФАС настаивало на штрафе в 350 тысяч рублей, но суд уменьшил эту сумму до 300 тысяч.

«Штраф уплачен, однако предприятие будет обжаловать решение, признавшее размеры агентского вознаграждения необоснованными. В ближайшие дни будет подана жалоба в Верховный суд», – сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс».

В начале апреля арбитражный суд Северо-Западного округа разрешил ГУП «Пассажиравтотранс» не возобновлять договоры с автобусными перевозчиками, которые не согласны с новыми правилами доступа к автовокзалу на Обводном канале. В 2016 и 2017 годах ГУП в одностороннем порядке расторгло договоры с несколькими игроками, отказавшимися работать по новым правилам. УФАС сочло это навязыванием условий и потребовало возобновить работу по прежнему договору. Однако ГУП с решением ведомства не согласилось и пошло в суд, одержав победу во всех инстанциях. УФАС дважды обжаловало данное решение, однако проиграло и в апелляции, и в кассации.