РПЛ отложила идею расширения минимум до 2022 года

Российскую премьер-лигу не будут расширять до 18 команд в ближайшие годы. Об этом 9 июля сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление президента РПЛ Сергея Прядкина.

«Пока мы не готовы к этому (к расширению. — Прим. ред.). Потом появилось предложение Евгения Гинера (о расширении за счет клубов из национальных чемпионатов стран СНГ. — Прим. ред). Мы пообщались с представителями Казахстана, Армении перед Суперкубком России. Нам дано поручение проработать эту идею. Но это очень сложно. Многих настораживает ситуация с еврокубками. Конкурировать с нашими клубами сложно. Клубы из других стран хотят играть в еврокубках – это деньги для развития футбола в странах. Есть предложение играть больше матчей. Расширение лиги можно рассматривать только с 2022 года», – подчеркнул Прядкин.

В начале июня за расширение лиги до 18 команд проголосовали 15 из 16 клубов РПЛ. Единственным высказавшимся против оказался московский «Спартак». Подробнее об этой идее читайте в материале «Фонтанки».