Налоговики вновь пришли за алкоголем. Обыски идут в головном офисе сети «Красное и белое»

В головном офисе алкогольной сети «Красное и белое» в Челябинске проводят обыски сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы. Об этом представитель ретейлера 9 июля сообщил RNS.

«В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие, в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», – заявил представитель «Красного и белого».

Напомним, в декабре 2018 года следственные действия уже проходили в офисе и на складах ретейлера. Тогда его подозревали в обороте контрафакта и неуплате налогов.

В январе 2019-го владелец «Красного и белого» Сергей Студенников договорился с бенефициарами сетей «Дикси» и «Бристоль» Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым об объединении бизнесов.

«Красное и белое» – сеть, которая специализируется на продаже алкогольных напитков и продуктов. Ее магазины работают в 57 регионах России, выручка по итогам 2018 года составила 301 млрд рублей.