Обратившегося к Путину матом грузинского журналиста увольнять не будут. Своей выходкой он увеличил рейтинг телеканала
Руководство коммерческого грузинского телеканала «Рустави-2» посчитало нецелесообразным снимать с должности телеведущего Георгия Габунию после его скандального обращения к президенту России Владимиру Путину.
«Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави-2», – заявила 9 июля гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в эфире украинского телеканала «Громадське тв».
По ее словам, журналист приберегал к «легитимной цели», однако форма помешала ему донести мысль.
Комиссия грузинского СМИ по этике приняла решение отстранить Габунию на 2 месяца от эфира.
Скандальная программа увеличила рейтинг «Рустави-2».
Справка:
Во время авторской программы в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание.
Позже руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.