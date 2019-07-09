Обратившегося к Путину матом грузинского журналиста увольнять не будут. Своей выходкой он увеличил рейтинг телеканала

Руководство коммерческого грузинского телеканала «Рустави-2» посчитало нецелесообразным снимать с должности телеведущего Георгия Габунию после его скандального обращения к президенту России Владимиру Путину.

«Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави-2», – заявила 9 июля гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в эфире украинского телеканала «Громадське тв».

По ее словам, журналист приберегал к «легитимной цели», однако форма помешала ему донести мысль.

Комиссия грузинского СМИ по этике приняла решение отстранить Габунию на 2 месяца от эфира.

Скандальная программа увеличила рейтинг «Рустави-2».