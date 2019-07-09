«В тот вечер со мной перезнакомился весь Лондон». На аукционе продали маскарадный костюм «убийцы Распутина»

В Монако прошли «русские торги» молодого аукционного дома Hermitage Fine Art. Его ключевым лотом был маскарадный костюм Феликса Юсупова, которого называют одним из убийц Григория Распутина: с молотка ушли кафтан и сапоги «в русском стиле», в которых тот фотографировался и побывал на лондонском балу в 1912 году.

«По возвращении в Англию получил я приглашение на костюмированный бал в Альберт-Холл, – цитирует воспоминания Феликса Юсупова сайт аукциона. – Времени имелось довольно, и, успев съездить в Россию на каникулы, я заказал в Петербурге русский костюм из золотой с красными цветами парчи XVI века. Вышло великолепно. Кафтан и шапка расшиты были брильянтами, оторочены соболями. Костюм произвел фурор. В тот вечер со мной перезнакомился весь Лондон, а назавтра фотографию мою напечатали все лондонские газеты».

Как сказано в описании лота, образ Юсупова копировал костюм боярина времен царя Алексея Михайловича. По сообщениям СМИ, цена, за которую наряд был продан, составила порядка 90 миллионов рублей (125 тысяч евро — при эстимейте в 150-180 тысяч евро), покупатель не называется.

Среди других лотов, представленных на торгах, были письма княжны Таракановой и работы ленинградских художников-нонконформистов.