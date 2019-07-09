Наводнение разувает пешеходов, топит детские коляски, сносит транспорт. Водоканал: «И это пройдет»

Неутомимые реки на улицах вынуждают жителей Петербурга снимать обувь и шлепать пятками по затопленным переходам, а пассажиров общественного транспорта — высаживаться посреди проезжей части. Водоканал продолжает сохранять Соломонову отрешенность.

Незабываемыми впечатлениями с перекрестка проспектов Испытателей и Коломяжского днем 9 июля поделился с «Фонтанкой» читатель Лев. Он явно ошибся с выбором обуви, легкомысленно предпочтя удобные мокасины практичным резиновым сапогам. А все потому, что он читает новости и верит Водоканалу, пообещавшему петербуржцам: «В течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти».

Обстоятельства задержали Льва у метро «Пионерская», и прошло времени больше, чем полчаса, а вода стояла как влитая.

«Что делать? Снимаем обувь и переходим», – не унывая, Лев разулся и присоединился к другим пешеходам. Босоногих в районе «Пионерской» немало.

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На видео читателя попал молодой отец, которому было не до разувания. Он вез коляску с ребенком. Вода целиком покрывала колеса и обувь мужчины.

В соцсетях пользователи скорбят по троллейбусу, снесенному течением воды на Серебристом бульваре. Пассажиры вынужденно покинули транспорт, застрявший посреди дороги.

К полудню в Петербурге выпало до 24 миллиметров осадков. Ливневки не справляются ни в одном районе, докуда добрался дождь. И это еще не конец. Заливающее город облако пройдет через весь Петербург. Готовиться к худшему можно не только пассажирам наземного транспорта. Как показал утренний пример станции «Девяткино», сегодня трудности ожидают и метрополитен. Наводнение уже затапливало центральные станции.