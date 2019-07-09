Второй участок кольцевой линии петербургского метро спроектирует «Метрогипротранс»

Смольный выбрал подрядчика на проектирование участка кольцевой линии метрополитена от станции «Лесная-2» до «Ладожской-2» с депо «Арсенальное». 100-миллионый контракт получит «Метрогипротранс».

Информация о победителе опубликована на сайте госзакупок 9 июля. Согласно протоколу, за контракт боролись «Метрогипротранс» и «Ленметрогипротранс». Первый оказался удачливее, предложив цену в 103,6 млн против 104,2 млн рублей у конкурента. Оба предприятия являются постоянными подрядчиками комитета по развитию транспортной инфраструктуры: «Метрогипротранс» в 2016-м году заключил с ведомством контрактов на 410 млн, в 2018 — на 132 млн рублей; «Ленметрогипротранс» – почти на 440 млн рублей в прошлом году и на 200 млн — в нынешнем.

Конкурс был объявлен в конце мая. Подрядчику нужно будет на бумаге создать не менее двух вариантов трассировки будущей ветки метро. Протяженность участка — 9,4 км, в него входят пять станций: «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект — 2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2». Закончить с работами необходимо не позднее 18 мая 2020 года.