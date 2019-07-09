Санкции против Грузии все ближе. Госдума просит правительство ответить на «антироссийские провокации»

Государственная дума единогласно высказалась за дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики. За проголосовали 416 депутатов.

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту РФ», – сообщается 9 июля в тексте заявления, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

В качестве причин такого шага председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «оскорбления в адрес нашей страны», «угрозы в адрес наших граждан» и оскорбления президента РФ.

Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко отметил, что меры против соседней страны будут обсуждаться с деловым сообществом.

Реклама



Накануне Госдума предложила запретить грузинские вина и воду, а также отказаться от денежных переводов в республику в ответ на «антироссийские провокации».

Об антигрузинских санкциях заговорили после скандала на телеканале «Рустави-2», в эфире которого журналист Георгий Габуния исполнил бранный монолог, адресованный Путину и его семье. После этого ведущего отстранили от работы на 2 месяца, однако Рамзану Кадырову, например, этого мало. Он требует извинений от руководства Грузии и жёстких санкций в отношении страны.