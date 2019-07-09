Санкции против Грузии все ближе. Госдума просит правительство ответить на «антироссийские провокации»
Государственная дума единогласно высказалась за дополнительные экономические меры в отношении кавказской республики. За проголосовали 416 депутатов.
«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту РФ», – сообщается 9 июля в тексте заявления, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
В качестве причин такого шага председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «оскорбления в адрес нашей страны», «угрозы в адрес наших граждан» и оскорбления президента РФ.
Полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко отметил, что меры против соседней страны будут обсуждаться с деловым сообществом.
Накануне Госдума предложила запретить грузинские вина и воду, а также отказаться от денежных переводов в республику в ответ на «антироссийские провокации».
Об антигрузинских санкциях заговорили после скандала на телеканале «Рустави-2», в эфире которого журналист Георгий Габуния исполнил бранный монолог, адресованный Путину и его семье. После этого ведущего отстранили от работы на 2 месяца, однако Рамзану Кадырову, например, этого мало. Он требует извинений от руководства Грузии и жёстких санкций в отношении страны.
Справка:
Власти РФ не впервые закрывают грузинской продукции доступ на российский рынок. Так, в 2006 году разгорелся так называемый «винный скандал», который был вызван введением российскими властями запрета на импорт вин из некоторых государств. Убытки от санкций для грузинских виноделов составили десятки миллионов долларов, так как почти 80% всего экспорта из этой страны приходилось на Россию. Кроме того, под запрет попали минеральная вода и сельхозпродукция из кавказской республики.