Смольный: Потоп из-за ливней, а на некоторых перекрестках нет канализации

Ливневые канализации вновь не справляются с потопом днем 9 июля – по словам чиновников, из-за большого количества осадков. При этом на некоторых перекрестках справляться оказалось нечему.

Самые интенсивные осадки, сообщает комитет по энергетике Смольного, выпали в Выборгском районе: за 20 минут 15,12 мм. При этом заплывы автомобилисты и пешеходы устраивают в основном в Приморском районе и областном Мурино. В комитете отмечают, что в ожидании потопа сотрудники Водоканала обошли все сети и очистили стоки от мусора.

«Учитывая исправность всех ливневок, подтопления не должны быть значительными, и в течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти», – утверждают чиновники.

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За сколько и куда утечет вода с перекрестка проспектов Королева и Сизова недалеко от Комендантской площади и улиц Жукова с Феодосийской в Калининском районе, в Смольном не объясняют – перекрестки затопило ввиду всякого отсутствия ливневой канализации.

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не отвечает за строительство ливневок в данных локациях, однако при необходимости окажет помощь по устранению подтоплений», – обнадежили в комитете.

Вновь затопленную Парашютную улицу, отметили чиновники, не щадит высота. Обочина находится значительно ниже дорожного полотна, и вся «сточная жидкость» стекает на один бок.

Дождь пока не отступает. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, лить будет примерно до трех часов дня, туча пройдет над всем городом.

Пока вода пробивает себе путь в канализационную сеть, горожане решили поберечь обувь. Босоногие петербуржцы форсируют лужи возле «Пионерской».