В петербургских ТЦ резко увеличилась доля свободных площадей. На смену зонам развлечений приходят фуд-холлы

Во втором квартале 2018 года доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга увеличилась на 0,5 п.п., до 3,6%. Это является максимальным квартальным ростом показателя, не обусловленным вводом новых комплексов, за шесть лет, отмечают 9 июля в международной консалтинговой компании JLL.

Более того, впервые с конца 2014 года увеличение объема свободных площадей наблюдалось на всех субрынках города и в торговых комплексах всех масштабов. Наиболее резкий скачок вакансий наблюдался в ТЦ на севере города (с 4 до 4,9%) и в центре (с 3,8 до 4,5%).

Рост вакансий вызван уходом арендаторов: объем закрытий на треть превысил объем открытий из расчета площади. Это максимальное превышение за всю историю наблюдений. В основном покидали ТРК операторы отдыха и развлечений — они освободили около 10 тыс. кв. м, тогда как арендовали новых площадей всего на 3 тыс. кв. м. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что они вынуждены съезжать с верхних этажей из-за претензий прокуратуры.

Вместо них в ТЦ открывался общепит. Во втором квартале доля кафе и ресторанов в структуре открытий составила 20%, хотя до сих пор на этот сегмент приходилось не более 12%.

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«На место развлечений приходят более эффективные и платежеспособные форматы, например, сегмент общественного питания. По нашей информации, сразу несколько ТРЦ в Петербурге ведут работу по увеличению доли F&B (food&beverage)», – говорит Юлия Чернышева, руководитель направления торговой недвижимости компании JLL в Петербурге. По ее словам, речь идет как об актуализации состава арендаторов на фуд-корте, так и о размещении популярной концепции фуд-холла, причем как собственными силами, так и за счет привлечения известных московских сетей.

К концу года доля свободных площадей снизится до 3,2-3,3% за счет поглощения помещений в объектах, в которых проводится реконцепция, считают эксперты. «С одной стороны, при окончании договоров аренды ретейлеры покидают испытывающие сложности объекты, а заменить их оперативно собственникам не удается. С другой – наиболее успешные торговые комплексы имеют возможность увеличения арендных ставок и проводят точечную ротацию арендаторов, которая иногда сопровождается временным увеличением вакантности», – комментирует Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге.