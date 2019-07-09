На Васильевском автомобиль влетел в стену магазина, из-за чего там случился потоп

Несколько необычных аварий случилось в Петербурге за последние часы – вечером 8 июля и в ночь на 9-е.

На Васильевском острове автомобиль снова влетел в здание – таких аварий в воскресенье, 7 июля, было три, в том числе на В.О.

На перекрёстке Среднего проспекта и 1-й линии столкнулись две машины, одна осталась на дороге, а другая врезалась в стену магазина «Семья». «Водителя KIA увезли на скорой», – сообщает Александра в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Реклама



«Там стеллаж от стены отбросило и вырвало трубу с водой от этого. Магазин затопило водой из этой трубы», – рассказывает Илья.

Момент ДТП попал на видео. Пешеходу, стоявшему у перехода, несказанно повезло.

Незадолго до этого на пересечении 8-9 линий и Смоленки набок опрокинулся «Хёндэ» прямо на «зебре», «все целы», писали в «ДТП и ЧП».

А во дворе дома 5, корпус 1, по Меншиковскому проспекту в ДТП пострадало дерево (чаще во дворах деревья падают на машины): автомобиль въехал в него задним ходом. О силе удара говорят слова очевидцев: «Разбиты стекла, подушки безопасности сработали».

Реклама



