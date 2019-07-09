РПЛ начнет использовать систему видеопомощи с первого тура, но не на всех матчах

Система видеопомощи арбитрам (Video assistant referee, сокращено VAR) начнет действовать в Российской премьер-лиге уже с первого тура наступающего сезона. Об этом во вторник , 9 июля, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

«Поставлена задача запустить с первого тура нового сезона. Вчера прошло заседание рабочей группы, на котором я присутствовал. Как говорил Александр Валерьевич Дюков, она будет использована не на всех матчах. Децентрализованно. Сегодня к концу дня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком. Обе компании готовы к использованию ВАР с первого тура», – заявил Прядкин.