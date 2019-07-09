На «Нарве» водитель «Форда» не смог повернуть на АЗС. Находившегося в машине ребенка обследовать не дали

Водитель легковушки не вписался в поворот на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадали трое.

Как сообщает 9 июля «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД, около 10:50 8 июля на 114-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва» 22-летний водитель автомобиля Ford Fiesta, поворачивая на АЗС, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В результате аварии пострадали три пассажира «Форда»: женщины 44-х и 24-х лет и 21-летний парень. Все они были госпитализированы в кингисеппскую больницу с различными травмами. В машине также находилась 4-летняя девочка, которую перевозили без детского автокресла. Визуально она не пострадала, на обследование медиками мать согласия не дала.

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Всего за 8 июля ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области зафиксировали на дорогах двух регионов 446 аварий: 376 в Петербурге и 70 в области, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Из них в 18 и 9 случаях соответственно были пострадавшие. В Петербурге травмы в ДТП получили 15 взрослых и трое детей, в Ленобласти – 11 взрослых. Два человека погибли: утром на трассе «Сортавала» в Приозерском районе водитель «Шевроле» разбился, улетев в кювет; днем в поселке Саперный водитель «Лады» получил смертельные травмы, врезавшись в столб.