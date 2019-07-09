«Дешевле не будет». Актив завода Климова на Кантемировской вновь выставлен за 1,3 млрд

Госкорпорация «Ростех» опять объявила о продаже участка 7,6 га в районе площади Академика Климова в Петербурге. Девелоперам предлагается купить за 1,3 млрд рублей землю под рабочими корпусами завода вертолетных двигателей «ОДК-Климов». Перед предыдущими торгами игроки интересовались, но в мае не пришли. Руководитель предприятия ответил, что он не «упадет». К тому же есть альтернатива.

Прием заявок на сайте компании «дочки» Ростеха, АО «РТ-Строительные технологии», заканчивается 22 июля. Итоги конкурса «Стройтех» подведет 24 июля. Кстати, первичные торги проведены 14 мая, заявок на участие не поступило, хотя, по информации «Фонтанки», интерес проявили представители «Адаманта», «Максидома» и «Евроинвеста».

Как ранее сообщала «Фонтанка», за 1,343 млрд рублей победителю торгов достанется «идеальный под редевелопмент» земельный участок по адресу: Кантемировская, 11. К участку прилагаются бывшие производственные мощности дочерней компании государственной Объединенной двигателестроительной корпорации АО «ОДК-Климов», девять крупных строений и десятки мелких: механический цех, котельная, подстанции и тому подобное. Заметим, что из находящейся в районе площади Климова недвижимости в собственности «ОДК-Климов» останется один корпус. Его собираются использовать для приема иностранных делегаций, которых неправильно пускать на режимный объект — расширенные в 2014 году новые производственные мощности на улице Академика Харитона в Приморском районе.

– Я понимаю, что происходит. Игроки на рынке ждут понижения цены минимум на 10 процентов. Я бы так же действовал на их месте. Но этого не будет. И дешевле не будет. Если мы даже уйдем с торгов, то рассмотрим сделанное нам уже альтернативное предложение. Если кратко, то это создание на нашем пространстве крупного научного федерального заведения, – прокомментировал «Фонтанке» генеральный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин.