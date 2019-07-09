Россия впервые по решению ЕСПЧ заплатит деньги жертве домашнего насилия. Женщине пришлось уехать из страны, спасая свою жизнь

20 тысяч евро должна получить гражданка РФ Валерия Володина от властей страны по решению Европейского суда по правам человека. Женщине пришлось уехать за границу из-за преследований своего сожителя, в то время как правоохранительные органы не помогли.

Страсбургский суд вынес решение 9 июля. Он признал Москву виновной в нарушении статей Европейской конвенции по защите прав и свобод, запрещающих бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и дискриминацию. Помимо компенсации в 20 тысяч, россиянка должна получить 5875 евро судебных издержек. По информации РИА Новости, это первое решение Европейского суда по бытовому насилию в РФ.

Бывший сожитель преследовал 34-летнюю жительницу Ульяновской области с 2016 года. В деле были не только побои, разбитое стекло машины, но и порезанные тормоза, неродившийся ребенок, насильственный вывоз в другой регион, а также подброшенный GPS-трекер в сумку.

Полиция долгое время отказывалась возбуждать уголовное дело. Справедливости ради надо сказать, что жертва насилия сама не единожды отзывала свои жалобы и не соглашалась пройти медосвидетельствование.

В 2018 году дело все-таки возбудили — после публикации интимных фотографий женщины с ее взломанной страницы в соцсети. При этом свобода мужчины мерой пресечения не была ограничена, поэтому россиянка, опасаясь за свою жизнь, уехала за границу. Она сменила имя, ее новая фамилия не разглашается.