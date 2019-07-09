«Аквилон Инвест» предлагает 30 квартир в центре Петербурга по специальной цене

«Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в жилом комплексе «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по специальной цене со скидкой 30 000 рублей с квадратного метра*.

Скидка распространяется всего на 30 квартир и действует при бронировании квартиры и подписании ДДУ до 30 июля. Среди акционных предложений – разные типы планировок, от студий до трехкомнатных классического и евро-формата, в том числе видовые квартиры на 10 этаже и выше.

Напомним, жилой комплекс «ARTквартал.Аквилон» возводится в рамках масштабного проекта редевелопмента территорий за Обводным каналом «Измайловская перспектива», всего в 5 минутах ходьбы от метро «Фрунзенская». Комплекс включает 12-секционный жилой дом высокой 13-17 этажей с подземным паркингом, коммерческими помещениями на первых этажах, а также отдельно стоящий детский сад на 95 малышей.

Концепция жилого комплекса отражена в названии: в архитектуре, благоустройстве двора, отделке парадных акцент сделан на искусство в разных его проявлениях. Проект дома был разработан мастерами архитектурной студии «ВЕК», фасады выдержаны в традиционном для исторической части Московского проспекта неоклассическом стиле. Авторами проекта благоустройства двора-парка выступили дизайнеры агентства «Нескучный сад», которые известны своими работами для «Новой Голландии» и «Диво Острова».

Закрытый внутренний двор будет оформлен в стиле ART-парка. Здесь появится аллея со скульптурами современных петербургских авторов, двухуровневая литературная ART-ротонда со стеллажами для буккроссинга и открытой террасой с лежаками и Wi-Fi, уличные музыкальные инструменты для детей, а также крытая сцена для проведения праздников. Холлы дома будут украшены картинами современных художников, а в лифтах будет звучать классическая музыка.

В комплексе представлено более 60 типов планировочных решений, в том числе видовые квартиры с высокими потолками и панорамным остеклением, а также варианты с открытыми террасами или застекленными балконами больших площадей.

Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на I квартал 2021 года.

*Предложение действует на ограниченный ассортимент квартир с 01.07.2019г по 30.07.2019г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 (812) 34-11111.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru