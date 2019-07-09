Владивостокского ловца крабов посадили за незаконный доступ к гостайне. Он раскрыл агента ФСБ под прикрытием

Владелец краболовного судна Денис Решмет приговорен к трем годам колонии за то, что вместе со своим другом – бывшим сотрудником ФСБ Андреем Улезько – он раскрыл, что один из членов его команды сотрудничал со спецслужбами.

«Судья Приморского краевого суда Павел Ветохин признал соучредителя ООО МВМ Дениса Решмета и его знакомого, бывшего сотрудника ФСБ Андрея Улезько, виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение, в том числе путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия, сведений, составляющих государственную тайну). Преступление, как следует из приговора, было совершено при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 275 и ст. 276 УК РФ (госизмена и шпионаж соответственно). Оба подсудимых были приговорены к трем годам колонии общего режима», – сообщает 9 июля газета «Коммерсантъ».

Решмет в 2016 году на судне «Шумшу-107» решил выйти в Берингово море на браконьерский промысел. Капитан привлек к работе на судне своего знакомого Улезько, который должен был помочь «осуществлять надзор за членами экипажа с целью минимизации риска обнаружения пограничными органами ФСБ». В сотрудничестве со спецслужбами и возможном сливе информации конкурентам заподозрили одного из моряков. «Расколоть» его решили в корейском порту Пусан. Решмет и Улезько выбили из члена экипажа признательные показания, «угрожая физической расправой». Моряка-чекиста высадили на берег.

После этого аудиозапись признания направили в погрануправление ФСБ по Приморскому краю, тем самым Решмет хотел избавиться от провалившегося агента. Однако в отношении капитана и Улезько возбудили дело по статье 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну) и отправили в СИЗО-1 Владивостока.

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Сторона защиты настаивала, что краболов выполнил свой гражданский долг, раскрыв своего работника, которого подозревали в сливе информации конкурентам. «У него [сотрудника ФСБ] были обнаружены записи с координатами крабовых порядков, выставленных со шхуны. Если бы эти сведения получили конкуренты, они могли поднять порядки с добычей, а это нанесло бы огромный ущерб владельцу», – настаивает адвокат Андрей Юдичев, который считает дело «абсурдом».

Сторона защиты намерена обжаловать приговор, ведь, по ее мнению, раскрытый сотрудник контрразведки работал не на государство, а на конкурентов.