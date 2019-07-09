«Пообещали, забыли». Лукашенко заявил, что Россия тормозит интеграцию с Белоруссией. Он обсудит проблему с Путиным в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «торможении процесса переговоров по интеграции двух стран». Как пишет «Коммерсантъ», об этом Лукашенко заявил 9 июля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск не собираются «ломать» договор между собой.

«Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время», — сказал Лукашенко.

Он считает, что договор до сих пор не реализован в полном объеме.

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«Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена... Пообещали, забыли»,— заявил президент Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что уже 18 июля в Петербурге в рамках Форума регионов двух стран состоится его встреча с Владимиром Путиным, на которой собирались обсуждать как раз проблемы интеграции. «А обсуждать нечего на сегодняшний день», – огорченно подытожил белорусский лидер.

Напомним, еще в конце 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го прошла встреча Путина и Лукашенко, на которой те пообещали дать поручения по усилению интеграции. Президент России, правда, подчеркивал, что объединения в одно государство не планируется.