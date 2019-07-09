ЛДПР передает депутатский мандат в петербургском ЗакСе бизнес-партнеру семьи сотрудника администрации президента

Павел Иткин займет место Олега Капитанова в Законодательном собрании Петербурга. Такое решение принято накануне руководством ЛДПР.

Письмо с просьбой рассмотреть вопрос о передаче мандата отправлено в городскую избирательную комиссию, рассказали «Фонтанке» 9 июля в партии.

Павел Иткин является председателем контрольно-ревизионной комиссии в региональном отделении ЛДПР. В 2016 году принял участие в выборах депутатов в Законодательное собрание Петербурга и муниципальный совет «Автово». В биографии указал себя начальником отдела информационных технологий ОАО «РНИИ Электронстандарт». В системе «Спарк-Интерфакс» его можно найти как совладельца ООО «Штакен». Доли в компании также есть у Веры Щичко (родственница сотрудника администрации президента Алексея Михеева) и Анны Капитановой.

Ранее стало известно, что Олег Капитанов отказался от мандата депутата, чтобы перейти на работу в Смольный. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ответ на его жалобы на сложности в ходе губернаторской кампании предложил политику занять пост председателя комитета по межнациональным отношениям. В ЛДПР это назвали административным давлением, а Капитанова предателем, однако накануне передумали и сослались на недоразумение.