Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +16
$ 63.77р
71.46р
14:24 09.07.2019
Расширенный поиск

Власть
09.07.2019 12:39
Печать

ЛДПР передает депутатский мандат в петербургском ЗакСе бизнес-партнеру семьи сотрудника администрации президента

Павел Иткин займет место Олега Капитанова в Законодательном собрании Петербурга. Такое решение принято накануне руководством ЛДПР.

Письмо с просьбой рассмотреть вопрос о передаче мандата отправлено в городскую избирательную комиссию, рассказали «Фонтанке» 9 июля в партии. 

Павел Иткин является председателем контрольно-ревизионной комиссии в региональном отделении ЛДПР. В 2016 году принял участие в выборах депутатов в Законодательное собрание Петербурга и муниципальный совет «Автово». В биографии указал себя начальником отдела информационных технологий ОАО «РНИИ Электронстандарт». В системе «Спарк-Интерфакс» его можно найти как совладельца ООО «Штакен». Доли в компании также есть у Веры Щичко (родственница сотрудника администрации президента Алексея Михеева) и Анны Капитановой.

Ранее стало известно, что Олег Капитанов отказался от мандата депутата, чтобы перейти на работу в Смольный. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ответ на его жалобы на сложности в ходе губернаторской кампании предложил политику занять пост председателя комитета по межнациональным отношениям. В ЛДПР это назвали административным давлением, а Капитанова предателем, однако накануне передумали и сослались на недоразумение

Реклама


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор