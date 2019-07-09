Ему говорили: «Ну-ка, брысь!» А он в окно. Как петербуржец добивался взаимности от прокурора Литвиненко

Домашние застенки вместо прокурорского кресла обещаны 42-летнему юрисконсульту из Петербурга Аркадию Збуржинскому за излишнюю настойчивость в поиске работы. Он считается автором газовой атаки на отдел кадров прокуратуры Петербурга, где его резюме рассматривали под лупой.

Как стало известно «Фонтанке», 9 июля дознание Адмиралтейского района обратилось в Октябрьский суд с ходатайством о домашнем аресте Збуржинского. Юрисконсульта задержали пару дней назад после масштабной облавы с участием ФСБ.

Внимание к своей скромной персоне Збуржинский привлек с помощью перцового газа, обильно пущенного в окно 117-го кабинета горпрокуратуры на Исаакиевской площади. В нем расположен отдел кадров. По данным «Фонтанки», Аркадий пытался устроиться в ведомство Сергея Литвиненко и, кажется, разуверился в положительном ответе.

То, что Збуржинского вообще пустили на порог и приняли документы на рассмотрение, уже можно считать чудом. По данным «Фонтанки», в декабре прошлого года и январе этого юрисконсульт, представившись сотрудником прокуратуры, распылил газ в помещениях ЖКС Курортного района и районного ГУЖА на улице Токарева в Сестрорецке.

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«Гражданин жаловался на неверно произведенные начисления по оплате за коммунальные услуги и правоту отстаивал не только устно и письменно, но и перцовым газом», – сообщили «Фонтанке» в управляющей компании. На Збуржинского подавались заявления в полицию.

Без четверти девять утра 5 июля в открытое на проветривание окно кабинета отдела кадров прокуратуры Петербурга Збуржинский, по версии дознания, беспричинно и из хулиганских побуждений распылил неизвестный газ. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК «Хулиганство». По заявлению прокуратуры были подняты сотрудники Центра «Э», а когда поиски затянулись, к ним примкнули представители ФСБ. Збуржинского задержали в Пушкине. Подозреваемого выдал красный автомобиль, зарегистрированный на супругу.