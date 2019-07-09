Гидрометцентр: Заливающее север Петербурга облако пройдет через весь город

До 24 мм осадков выпало на севере Петербурга к полудню 9 июля. Дождь тем временем направляется в южные районы.

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, от Бугров до района Старой Деревни, по последним данным, выпало от 21 до 24 мм осадков. Туча, которая пролилась на севере, с легким уклоном на восток двигается через центр к южным районам.

«Из тучи, конечно, уже что-то вылилось, 24 мм по всему городу ждать не стоит, но да, намокнет все», – добавил главный по погоде.

Он также отметил, что прекратится дождь во второй половине дня. Предположительно, к трем часам все стихнет.

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