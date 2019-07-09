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Город
09.07.2019 12:37
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После нас хоть потоп. Смольный выдворил клуб свингеров из банного комплекса на Таллинской и получил затопленное помещение

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга намерен привлечь к административной ответственности клуб свингеров, прежде занимавший принадлежащее городу помещение на Таллинской улице. Об этом «Фонтанке» рассказали в ведомстве 9 июля.

В апреле 2019 года ККИ попросил освободить площади. Ранее зал в 300 кв. м был передан в аренду Санкт-Петербургской оздоровительной общественной организации «Темп» для использования под оздоровительный центр. Но в ходе проверки фактического использования чиновники обнаружили там «бар, танцпол со светомузыкой, бассейн, сауну и многочисленные комнаты для приватных встреч». На своем сайте клуб Welcome позиционировал себя как «частный, закрытый и единственный стационарный клуб в Петербурге, созданный для проведения встреч свингеров, любителей группового секса и знакомств». Смольный расценил это как нецелевое использование городского имущества. Договор был расторгнут.

После нас хоть потоп. Смольный выдворил клуб свингеров из банного комплекса на Таллинской и получил затопленное помещение

В июле ККИ повторил визит, чтобы проверить, съехали ли свингеры. На месте чиновники никого не застали, но, по их словам, помещение было полностью затоплено. «Данная информация передана в компетентные органы для рассмотрения возможности привлечения пользователя помещения к административной ответственности за порчу имущества», – сказали в ККИ.

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