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Город
09.07.2019 12:04
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«Девяткино» открыли, хоть дождь не отступает

Станция метро Петербурга «Девяткино» возобновила работу в обычном режиме после того, как один из входов залило водой. Дождь ослаб, но не прекратился. 

Как сообщает пресс-служба городского метрополитена, один из входов «Девяткино» закрывали на полчаса, в 11:25 станция открылась целиком. Ограничить доступ пришлось из-за сильных осадков на севере Петербурга и в Ленобласти, дождь заливал подземный вход. 

По данным погодных карт от «Яндекса», грозовые тучи будут висеть над городом еще минимум полчаса. Тем временем Парашютная, Сизова, Энгельса, Мурино и другие микрорайоны постепенно уходят под воду.

 

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