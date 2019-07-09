Setl Group построил новый участок улицы Шувалова в Мурино

Setl City

В Мурино силами холдинга Setl Group построен новый участок улицы Шувалова от Графской улицы до Ручьевского пр. Осенью дорогу планируют передать на баланс местной администрации.

В конце июня Setl Group получил документ о полном соответствии дороги техническим регламентам и проектной документации. Новый участок – длиной более 360 метров с двумя полосами для движения транспорта, широкими тротуарами, фонарями и ливневой канализацией. Также построен боковой карман шириной 7 метров для удобного подъезда к жилым домам.

Вдоль улицы Шувалова от Графской до Ручьевского проспекта уже высажены деревья и кустарники, среди которых сирени, рябины, яблони и кизильник. Их сажали сотрудники Setl Group и неравнодушные жители «GreenЛандии-2» на субботнике 1 июня. Чтобы растения прижились и дали пышную листву, компания обратилась к профессиональным садовникам. В течение двух лет они будут ухаживать за деревьями: поливать их, поправлять растяжки, подсыпать грунт, обрабатывать против вредителей.

Активно развивается транспортная инфраструктура микрорайона. В рамках проекта холдинг уже построил участок улицы Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара, бульвар Менделеева от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова, Графскую ул. от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. Благоустройство Графской улицы будет завершено в конце текущего года. На этом участке появится широкая разделительная полоса и спортивная площадка, а также наземная парковка на 100 машин.

Для удобства жителей в 2018 году Setl Group на собственные средства установил новые автобусные остановки рядом с корпусами жилого комплекса «GreenЛандия». Они смонтированы на пересечении ул. Шувалова и Охтинской аллеи, на перекрестках ул. Шувалова с бульваром Менделеева, Петровским бульваром и Ручьевским проспектом. Кроме того, холдинг принимал деятельное участие в организации нового автобусного маршрута К-3 от метро «Девяткино» до Графской ул.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations