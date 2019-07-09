Помощник Цуканова мог передавать на Запад информацию Совета безопасности РФ. Воробьев также знал о бывшей жене Путина

Арестованный по делу о госизмене помощник уральского полпреда Александр Воробьев в течение нескольких лет мог передавать секретные сведения в другие страны.

«Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ», – сообщает 9 июля издание Znak.com со ссылкой на свои источники.

По информации издания, за Воробьевым следили несколько лет, в течение которых он якобы мог снабжать западные страны различной информацией. До сих пор неизвестно, что конкретно мог рассказать Воробьев, так как он обладал лишь третьим, низшим, уровнем допуска к гостайне. Однако не исключено, что у него была возможность получать сведения от своего начальника благодаря личным связям.

Кроме того, замешанный в скандал чиновник якобы располагал сведениями о семейных делах бывшей жены Владимира Путина Людмилы Шкребневой. Она, как и сам Воробьев, является уроженкой Калининградской области. Источник издания среди «экс-чиновников федерального уровня» пояснил, что Николай Цуканов, при котором Воробьев был «кем-то вроде юридического советника», выполнял «личные поручения» Шкребневых.

Помимо этого, дело Воробьева, у которого, по некоторым сведениям, есть связи с Польшей и паспорт этой страны, может быть связано с задержанием польского гражданина Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже. Поляк пытался получить доступ к комплектующим российских установок С-300, что является секретом. Производством комплексов занимается, среди прочих, завод имени Калинина в УрФО, где работал Воробьев. Радзаевски в июне приговорили к 14 годам лишения свободы.