«Петербургская Недвижимость» предлагает решение вопроса с парковкой за 5 тыс. руб. в месяц*

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

В июле клиенты компании могут купить машино-место в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом, сопоставимым с ценой аренды.

Рассрочка позволяет купить паркинг на удобных условиях: первый взнос — от 100 тысяч рублей. Предложение распространяется на проекты комфорт-класса от Setl Group: «Чистое небо» в Приморском районе, «Зеленый квартал» в Московском районе, «Pulse на набережной» в Невском районе, «Солнечный город» в Красносельском районе и GreenЛандия во Всеволожском районе.

Ранее «Петербургская Недвижимость» анонсировала еще одно привлекательное предложение: в июле при одновременной покупке квартиры и паркинга в ЖК «Зеленый квартал» и «Pulse на набережной» клиенты получают скидку на машино-место 100 тысяч рублей**.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl Group. Компания сотрудничает с более 40 застройщиками, благодаря чему предлагает большой выбор квартир в Петербурге и Ленобласти.

*Предложение действительно с 04.07.2019г. до 31.07.2019г. Предложение «Свой паркинг. Первый взнос 100 000 руб.» действует при условии заключения Договора участия в долевом строительстве на приобретение машино-места стоимостью 550 000 руб. с использованием рассрочки на следующих условиях: ежемесячный платеж от 5 000 руб., длительность 90 месяцев, первый взнос от 100 000 руб. от стоимости приобретаемого машино-места. Рассрочка предоставляется застройщиком. Количество машино-мест ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

**Предложение действительно с 05.07.2019г. до 29.07.2019г. Предложение «Скидка 100 тысяч на паркинг» действует при условии заключения Договора участия в долевом строительстве на приобретение квартиры и машино-места в ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» и ЖК ЖК «Pulse на набережной». Скидка в размере 100 тысяч рублей предоставляется застройщиком. Количество квартир и машино-мест ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations