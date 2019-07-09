Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов страны. Петербуржцев в первой десятке нет

Список богатейших чиновников и депутатов России представил 9 июля Forbes. В первую десятку петербуржцы не вошли.

Чтобы составить рейтинг «Власть и деньги-2019», журналисты проанализировали декларации более 400 органов власти от администрации президента до парламентов российских регионов. В результате выбрали 100 фамилий. Все вместе участники списка и члены их семей задекларировали доход в 70,945 млрд рублей, то есть более 1,1 млрд долларов.

Самым богатым оказался депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт». В прошлом году он заработал около 9,97 млрд рублей. Ему уступил миллиардер Константин Струков — челябинский депутат, совладелец компании «Южуралзолото», с 4,46 млрд рублей. В тройку также вошел депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин местной кондитерской фабрики «Славянка». В 2018-м семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

Представители Петербурга и Ленобласти в первую десятку не вошли. В топ-100 два региона представляют следующие политики-предприниматели: депутат ЗакСа Северной столицы Александр Рассудов (531 млн рублей; 24 место); парламентарий из Госдумы Сергей Петров (496 млн рублей; 30 место); депутат Госдумы Владислав Резник (410 млн; 41 место); депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров (184 млн; 82 место).

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В рейтинг вошли многие влиятельные на федеральном уровне фигуры — вице-премьер Юрий Трутнев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.