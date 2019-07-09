Суд закрыл бар DovLaTov на Рубинштейна, в котором дрались во время фестиваля StandUp. Заведение возобновило работу под новым юрлицом

Куйбышевский суд Петербурга приостановил работу ООО «Контраст», управляющего баром DovLaTov на улице Рубинштейна, 27. Как следует из текста постановления от 27 июня, работа заведения прекращена на 90 суток.

Основанием для такой меры стали нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Ранее ведомство провело проверку после жалоб жильцов и обнаружило, что заведение работает в ночное время, нарушая покой горожан, вывело вентиляцию в жилой двор, не предоставило документы об автономности системы канализации, а также осуществляет загрузку товаров со стороны жилого двора, что не допускается действующими санитарными правилами. Заведение было оштрафовано судом на 50 тысяч рублей за шум в ночное время.

Согласно постановлению суда, срок приостановки деятельности должен исчисляться с момента фактического прекращения работы. Ранее «Фонтанка» сообщала, что DovLaTov приостановил работу 15 июня после драки между жителями барной улицы и администратором заведения.

Но заведение возобновило работу в пятницу, 5 июля. Как пояснили «Фонтанке», на этой неделе бар будет работать со среды. Собственник помещения Алексей Епечурин уточнил, что DovLaTov сменил оператора. «Вместо ООО «Контраст» там другое юрлицо», – сказал он. Какое именно, он не уточнил, сославшись на то, что сдает помещение управляющей компании, а та, в свою очередь, оператору заведения.

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Ранее «Фонтанка» рассказывала, с помощью каких схем бары на Рубинштейна уходят от решений судов и продолжают работать.

Между тем к ООО «Контраст» подано еще два иска от управления МВД по Центральному району Петербурга. Претензии ведомства касаются незаконного оборота алкоголя. Кроме того, еще в марте суд признал перепланировки, произведенные собственником помещения, незаконными и обязал устранить их, в частности демонтировать самовольно установленные дверные заполнения, перегородки, дополнительное оборудование, восстановить проход в световой дворик.