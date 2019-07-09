В ЯНАО сохранением культуры малых народов занимался слесарь — сын чиновницы. Мать выписывала ему премии

Директор Пуровского районного центра национальных культур в Ямало-Ненецком автономном округе взяла на работу режиссером своего сына. По образованию он является слесарем. Об этом 9 июля сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, мать регулярно поощряла сына доплатами и премиями «за интенсивность труда», «в том числе максимального размера». Причем при приеме на работу аттестационная комиссия попросту не рассматривала вопрос об отсутствии у мужчины специальной подготовки и опыта.

«В соответствии с муниципальным правовым актом осуществление трудовой деятельности в случае близкого родства или свойства с работником учреждения, если деятельность связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, запрещено», – напомнили в прокуратуре.

По требованию надзорного ведомства режиссера-слесаря уволили, а его мать привлекли к дисциплинарной ответственности. Главе МО «Пуровский район» внесено представление.

Отметим, Пуровский центр национальных культур — муниципальное бюджетное учреждение культуры, которое занимается сохранением и распространением культур коренных малочисленных народов, проживающих в ЯНАО, — ненцев, селькупов, хантов и манси.