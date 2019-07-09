Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +16
$ 63.77р
71.46р
14:24 09.07.2019
Расширенный поиск

Город
09.07.2019 11:22
Печать

В Мурино потоп. Один из входов в метро «Девяткино» закрыт

Ливень на севере Петербурга и в Ленобласти сказался на режиме работы станции метро «Девяткино» утром 9 июля. Расположенный под землей вход заливает водой. 

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе городского метрополитена, сильный дождь стекает по ступенькам одного из подземных входов станции «Девяткино». Чтобы пассажиры не промокли, его временно закрыли. Второй вход работает в обычном режиме, на движении поездов погода не сказалась. 

Очевидцы также публикуют в соцсетях видео с муринских дорог. Огромные лужи затрудняют движение.

Фото — группа Девяткино LIVE | Мурино / «Вконтакте»
Фото — группа Девяткино LIVE | Мурино / «Вконтакте»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор