В Мурино потоп. Один из входов в метро «Девяткино» закрыт

Ливень на севере Петербурга и в Ленобласти сказался на режиме работы станции метро «Девяткино» утром 9 июля. Расположенный под землей вход заливает водой.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе городского метрополитена, сильный дождь стекает по ступенькам одного из подземных входов станции «Девяткино». Чтобы пассажиры не промокли, его временно закрыли. Второй вход работает в обычном режиме, на движении поездов погода не сказалась.

Очевидцы также публикуют в соцсетях видео с муринских дорог. Огромные лужи затрудняют движение.