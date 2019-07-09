Бой с пиратством в России продолжается. Правообладатели настаивают на досудебном удалении пиратских сайтов

Крупнейшие российские медиакомпании, включающие «Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальную медиа группу» и Первый канал, просят у Роскомнадзора изменить антипиратские поправки в законодательство, добавив норму о досудебном удалении доменов из поисковиков. Это должно существенно снизить эффективность деятельности распространителей нелегального контента.

«Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки», – сообщает 9 июля газета «Ведомости».

Инициатива правообладателей была подготовлена в рамках разработки антипиратского закона, который хотят закончить к сентябрю. Поводом для досудебного удаления сайта из поисковиков планируется считать наличие десяти и более пиратских ссылок. Правообладатели полагают, что удаление только ссылок неэффективно. Их можно копировать на других сайтах, что опять возвращает пиратский контент в выдачу поисковых систем. «Это решается только блокировкой всего ресурса», – говорит один из авторов более строгого подхода.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, посчитали такой подход «недоработанным», отметив, что досудебные блокировки доменов могут привести к перегибам и злоупотреблениям.