Бой с пиратством в России продолжается. Правообладатели настаивают на досудебном удалении пиратских сайтов
Крупнейшие российские медиакомпании, включающие «Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальную медиа группу» и Первый канал, просят у Роскомнадзора изменить антипиратские поправки в законодательство, добавив норму о досудебном удалении доменов из поисковиков. Это должно существенно снизить эффективность деятельности распространителей нелегального контента.
«Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки», – сообщает 9 июля газета «Ведомости».
Инициатива правообладателей была подготовлена в рамках разработки антипиратского закона, который хотят закончить к сентябрю. Поводом для досудебного удаления сайта из поисковиков планируется считать наличие десяти и более пиратских ссылок. Правообладатели полагают, что удаление только ссылок неэффективно. Их можно копировать на других сайтах, что опять возвращает пиратский контент в выдачу поисковых систем. «Это решается только блокировкой всего ресурса», – говорит один из авторов более строгого подхода.
В Роскомнадзоре, в свою очередь, посчитали такой подход «недоработанным», отметив, что досудебные блокировки доменов могут привести к перегибам и злоупотреблениям.
Справка:
Работа над меморандумом о борьбе с сетевым пиратством, который может лечь в основу нового антипиратского закона, началась в начале 2018 года. Ожидалось, что документ подпишут в июне, но текст документа не устроил «Яндекс». К работе над меморандумом вернулись после того, как Мосгорсуд потребовал, чтобы «Яндекс» удалил из поисковой выдачи сериалы, выпущенные телеканалами холдинга «Газпром-медиа». Меморандум был подписан в конце 2018-го. Однако уже в марте 2019 года на неудовлетворительную работу Меморандума между правообладателями и интернет-площадками указали в ассоциации продюсеров кино и телевидения. Глава ассоциации Сергей Сельянов предлагал задуматься о введении уголовной ответственности за пиратство.
В 2019-м Министерство культуры РФ внесло свой законопроект для улучшения качества борьбы с пиратством. Представленные Владимиром Мединским поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводят внесудебную блокировку интернет-ресурсов с противоправным контентом.
Роскомнадзор в марте пообещал, что новый антипиратский закон появится в России уже осенью. «Логичным развитием меморандума (регламент оперативного удаления ссылок на пиратские фильмы был подписан крупнейшими игроками рынка в конце 2018 года. – Прим. ред.) должен стать закон, регулирующий взаимодействие правообладателей с поисковиками и другими интернет-площадками», - заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По итогам 2018 года рынок онлайн-видео в России демонстрирует существенный прирост. За год отрасль выросла наполовину. В 2017-м выручка легальных онлайн-видеосервисов достигла 11,3 млрд рублей, а по итогам 2018 года – 16,5 млрд руб. Эксперты прогнозируют рост этого сегмента телеком-рынка по итогам 2019 года на уровне 30 – 35%. При этом YouTube теряет свою долю рынка в РФ, а российский IVI, напротив, усиливает позиции.