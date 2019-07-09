Кран в огне подогрел обстановку на ЗСД, а на Выборгском шоссе заливали колесо

Два грузовых автомобиля тушили утром 9 июля в Санкт-Петербурге.

На съезде с ЗСД на Екатерингофку со стороны Васильевского острова, около пункта оплаты, полыхал кран, движение на набережную перекрывали, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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На Выборгском шоссе у самосвала загорелось колесо. Очевидцы, как пишут в «ДТП и ЧП», пришли на помощь со своими огнетушителями. «Потушили. Дождь помог», – пишет Антон.

В комментариях автомобилисты предполагают, что могло заклинить колодки, а также что «сальник колеса масло выгнал». «Он последние 30 км ехал с дымом, но <...> ничего не замечал», – добавляет Олег.