ГК «ПСК» расширяет перечень банков-партнеров

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Сразу два проекта ГК «ПСК», клубный дом Nobelius и ЖК «Славянка», получили аккредитацию банка «Открытие». Финансовая организация подтвердила надёжность проектов и предложила сразу девять ипотечных программ для покупателей недвижимости.

Процедура аккредитации банка включает в себя оценку строительной готовности объекта, темпов строительства, а также финансовый анализ самого застройщика. Опыт и деловая репутация ПСК прошли такую проверку уже в 13-й раз.

– В своих проектах мы сотрудничаем с ключевыми игроками банковского сектора. Партнёрами наших проектов выступают Сбербанк, ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Россельхозбанк и другие. Мы постепенно расширяем этот перечень, что позволяет покупателям выбрать оптимальный ипотечный продукт и совершить сделку на специальных условиях, – рассказывают в ПСК.

Базовая ставка по ипотеке в ФК «Открытие» – от 10,1%. Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей, срок кредитования – от 3 до 30 лет. В портфеле банка программы, оптимизированные для покупателей недвижимости как бизнес-, так и комфорт-класса.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

Предоставить исчерпывающую консультацию по всем банковским программам готовы персональные менеджеры ПСК в любом из офисов продаж. А также в центральном офисе по адресу наб. Карповки, 16, кор.2, лит. Полный перечень адресов доступен на сайте ПСК. Запись на консультацию по телефону (812) 640-38-38.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» – застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/