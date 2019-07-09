«Ниссан» отправил «Фольксваген» в столб на перекрестке Большевиков и Тельмана

Внедорожник и легковушка не поделили перекресток в Невском районе Петербурга ночью 9 июля. Пострадали два человека и столб.

О произошедшем ночью в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщал очевидец, усмотрев аварию из 3-5 машин. Однако, как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД, столкнулись только две: Nissan Patrol под управлением 37-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулем которого был 21-летний парень. Авария произошла около 0:20 у дома 51 по улице Тельмана, на перекрестке с проспектом Большевиков.

«Была скорая и реанимация. Говорят, что один превышал по прямой, а другой поворачивал. Со слов людей, которые там находились, «Фольксваген» задел столб и залетел на тротуар перед остановкой», – пишет в комментариях участница группы Светлана.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали два человека: водитель «Фольксвагена» и его 19-летняя пассажирка.

Реклама



Столб тоже не выдержал «встречи». «Там в общей сложности машин 8-10 (пожарные, аварийные, МЧС и т.д.), меняют столбик», – добавляет очевидец Сергей.