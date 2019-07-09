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Происшествия
09.07.2019 11:01
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Под Петербургом мужчина задержан по подозрению в убийстве матери. Пенсионерка погибла от побоев

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. Как пишет 47news, труп 66-летней местной жительницы обнаружили около часа ночи 8 июля. 

По данным издания, на теле были синяки — видимо, женщину били. По подозрению в убийстве задержан 39-летний сын погибшей. Известно, что он был безработным и жил с матерью. Следственный комитет Ленобласти решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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