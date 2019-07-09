Под Петербургом мужчина задержан по подозрению в убийстве матери. Пенсионерка погибла от побоев

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. Как пишет 47news, труп 66-летней местной жительницы обнаружили около часа ночи 8 июля.

По данным издания, на теле были синяки — видимо, женщину били. По подозрению в убийстве задержан 39-летний сын погибшей. Известно, что он был безработным и жил с матерью. Следственный комитет Ленобласти решает вопрос о возбуждении уголовного дела.