Жители севера Петербурга мечтают о лодках. Парашютная снова под водой, и не только она: тонут Мурино, Гражданка, Озерки

На севере Санкт-Петербурга утром 9 июля улицы превратились в реки, закрыт один из входов на станцию метро «Девяткино», автомобили устраивают «заплывы», а одному не повезло – прямо на парковке на него приземлилось дерево. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, в Выборгском районе сегодня за 20 минут выпало 15,12 мм осадков. В течение 20-30 минут, по оценкам предприятия, вода должна уйти при наличии ливневой канализации.

«Ливень стеной», – делится читательница «Фонтанки» Мария, проживающая в Выборгском районе города. «Парашютная опять заливается. Машины пострадали. Коммунальные службы не сделали никаких выводов с прошлого раза», – сетует читатель Егор. Напомним, во время предыдущего ливня с грозой вечером 3 июля Парашютная улица «прославилась» на весь город: люди не могли выйти из домов, а машины тонули чуть ли не по окна. В тот день в городе образовались 9-балльные пробки.

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Плохо не только на Парашютной. По словам наших читателей, начало затапливать Поклонногорскую развязку: вода залила Афонскую улицу от Аккуратова до Вербной и виадук от Вербной. Затопило и Мурино: не проехать по бульвару Менделеева, жалуются в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Луначарского утонул до трамвайных путей», – пишет там же Сергей. «На Байкова потоп. Бабахнуло прямо над домом, аж стекла задрожали», – рассказывает Пётр. Многие уже мечтают о лодках.

Фотографии залитых водой дорог присылают из Бугров, с Гражданки, а вот в центре и на юге города пока почти сухо (в центре дождь начался несколько минут назад), хотя накануне ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», основываясь на данных Гидрометцентра, предупреждал о возможных подтоплениях в Колпинском, Пушкинском, Московском, Фрунзенском, Невском и Петродворцовом районах.

«Учитывая прогнозируемое общее количество осадков, которое не превысит 1-2 мм за час, эти подтопления не будут значительными, и в течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти. Образование подтоплений возможно в Саперном пер. и проезде под железнодорожными путями Московского направления Октябрьской железной дороги в районе Загородной ул. в Колпино – на этих адресах нет ливневой канализации. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не отвечает за строительство ливневок в данных локациях, однако при необходимости окажет помощь по устранению подтоплений», – отмечалось в сообщении.

В случае подтопления улицы можно звонить на горячую линию Водоканала по телефону: (812) 305-09-09.

Как рассказал «Фонтанке» синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, данные об осадках на метеостанциях снимают четыре раза в сутки, дважды утром и дважды вечером. Последние данные снимали в девять часов утра, в Петербурге к этому времени выпало 6 мм осадков. Дождливей было в Кингисеппе, там выпало 14 мм по данным на 6 утра и 7мм к девяти часам. Столько же налило в Новой Ладоге, всего миллиметр накапал в районе Шугозера.

Отметим, дерево, рухнувшее на припаркованные машины во дворе дома 6, корпус 1, по Серебристому бульвару, возможно, тоже стало жертвой непогоды.

Напомним, дожди пришли в Петербург вчера вечером, а небо украсила радуга. В области выпал град, в Гатчинском районе даже лепили снеговиков.