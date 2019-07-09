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Доброе дело
09.07.2019 11:14
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«Доброе сердце» снова помогает. В Петербурге, Москве и Ленобласти проходит акция в поддержку детей и взрослых с врождёнными пороками сердца

В течение июля Благотворительный фонд «Наташа» совместно с сетью известных петербургских ресторанов и кондитерских проводит благотворительную акцию «Доброе сердце». Специально для мероприятия в меню добавлен пряник в виде сердечка, мороженое и сырники. Все средства от продажи будут направлены на лечение подопечных фонда – детей и взрослых с врождёнными пороками сердца.

Это уже четвёртая подобная акция. За три предыдущих удалось собрать почти 3 миллиона рублей в пользу подопечных фонда – все средства были направлены на оплату лечения взрослых и детей.

В этот раз акция проходит не только в Петербурге, присоединиться к ней могут жители Ленинградской области и Москвы.

С подробной информацией об акции можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда «Наташа».

Справка:

Благотворительный фонд «Наташа» создан в Санкт-Петербурге в 2007 году и является единственным в России, оказывающим помощь людям с редким и тяжёлым диагнозом – лёгочной артериальной гипертензией (ЛАГ), а также сопутствующими заболеваниями. За 12 лет своей работы фонд помог более 220 пациентам в покупке дорогостоящих медикаментов, оплате лечения и операций в России, Европе, США и Индии. Для 29 пациентов была организована и оплачена операция по трансплантации лёгких и сердца.

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