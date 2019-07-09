«Доброе сердце» снова помогает. В Петербурге, Москве и Ленобласти проходит акция в поддержку детей и взрослых с врождёнными пороками сердца

В течение июля Благотворительный фонд «Наташа» совместно с сетью известных петербургских ресторанов и кондитерских проводит благотворительную акцию «Доброе сердце». Специально для мероприятия в меню добавлен пряник в виде сердечка, мороженое и сырники. Все средства от продажи будут направлены на лечение подопечных фонда – детей и взрослых с врождёнными пороками сердца.

Это уже четвёртая подобная акция. За три предыдущих удалось собрать почти 3 миллиона рублей в пользу подопечных фонда – все средства были направлены на оплату лечения взрослых и детей.

В этот раз акция проходит не только в Петербурге, присоединиться к ней могут жители Ленинградской области и Москвы.

С подробной информацией об акции можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда «Наташа».