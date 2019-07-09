Спустя четыре года полиция возбудила уголовное дело о походе МГЕРовцев из Купчино в боулинг

Следственное управление Фрунзенского района ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту пропажи денег после похода активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в боулинг за счёт муниципального бюджета. Уголовное продолжение история получила лишь спустя 4 года.

В 2015 году «Фонтанка» писала, как активисты МГЕР вместе с руководителем Михаилом Черепановым (главой муниципального совета «Купчино») провели турнир по боулингу для жителей МО «Купчино». На фотоотчете жителей оказалось в два раза меньше, чем в анонсе.

Мероприятие было проведено за бюджетные деньги. Соответствующий муниципальный заказ разместило учреждение культуры МО «Купчино» «Наш дом». Стоимость серии игр в боулинг оценивалась в 200 тысяч рублей, за эту сумму участники должны были сначала 350 часов тренироваться, а затем 10 часов выбирать лучшего по сбиванию кеглей шарами.

«Неустановленное лицо в неустановленное время, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, и преследуя свои корыстные намерения совершило хищение указанных средств (200 тысяч) со счетов банка», – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

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По данным следователя, хищения произошли также в ходе проведения муниципалитетом конкурса красоты.

Ранее на эти мероприятия обращали внимание активисты группы «Новости Купчино». По данным «Фонтанки», их также в последний месяц вызывали к следователю для опроса.