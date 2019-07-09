Полузащитник «Зенита» Ригони может уйти в «Сампдорию»

Итальянский футбольный клуб «Сампдория» ведет переговоры с петербургским «Зенитом» по поводу покупки полузащитника Эмилиано Ригони. Как 9 июля сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянцы планирует взять 26-летнего полузащитника в аренду с обязательным правом выкупа.

По предварительной договорённости, «Сампдория» сначала заплатит «Зениту» 1 млн евро, а по окончании сезона выкупит контракт за 9 млн евро. Инициатором приглашения является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо.

Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту». В декабре Ригони вернулся к сине-бело-голубым, сыграв 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе «Зенита» аргентинец стал чемпионом России. Ранее сообщалось, что окружение Ригони не хочет, чтобы аргентинец оставался в «Зените».