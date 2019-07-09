«Сапсан» прокатил на носу корову. Животное не выжило после столкновения с петербургским поездом

Скоростной поезд из Петербурга в Нижний Новгород вынужден был притормозить, не доехав до первой остановки: путь ему преградила корова. На конечную «Сапсан» приехал без бампера.

Фотографии подбитого «Сапсана» в соцсетях выложили очевидцы, поезд приехал в Нижний Новгород в час ночи 9 июля. Он еще не добрался до новгородской Окуловки, как на пути ему встретилась корова. Скоростной состав не успел перед ней затормозить, животное погибло.

Факт столкновения «Фонтанке» подтвердили в ОЖД.

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На первую остановку по пути «Сапсан» приехал с опозданием на 11 минут, в 18:34. Позже он успел не только компенсировать время, потраченное на то, чтобы убрать тушу с путей, но и к конечной приехал на две минуты раньше графика.

Судя по кадрам, не обошлось без повреждений состава – «Сапсан» остался без бампера. В поезде никто не пострадал.