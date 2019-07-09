СМИ: Ассанжа хотели тайно вывезти в Россию, но он отказался

За основателем WikiLeaks велась слежка во время его укрытия в посольстве Эквадора в Лондоне. Частное охранное предприятие выяснило, что соратники Ассанжа планировали его побег в Россию или на Кубу.

«За Джулианом Ассанжем вели слежку 24 часа в сутки во время его пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне, где он скрывался в течение последних семи лет. <...> Несколько видеокамер записали видео со звуком с декабря 2017 года по март 2018 года, включая десятки дискуссии основателя WikiLeaks с адвокатами и его посетителями, на которых обсуждалась стратегия защиты. Устройства [слежения] зафиксировали несколько секретных планов от команды Ассанжа, которые могли вывести его из здания посольства в другой одежде и доставить в Россию или на Кубу», – об этом 9 июля сообщает испанская газета El Pais.

Ни один их секретных планов побега не был реализован из-за отказа самого основателя WikiLeaks. Он полагал, что такой шаг станет «поражением».

По данным издания, слежка за Ассанжем была поручена испанскому ЧОП Undercover Global S. L., основной задачей которого была охрана дипмиссии Эквадора. Сам укрывающийся в посольстве интернет-журналист подозревал, что за ним ведется слежка, поэтому в какой-то момент стал проводить встречи в женском туалете, так как считал его безопасным.