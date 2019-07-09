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09.07.2019 10:30
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На развязке КАД с Красносельским шоссе перекрыты полоса и два съезда

Для устранения колейности дорожного покрытия дорожники с 9 июля ограничили движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с дорогой Стрельна – Пески (Красносельским шоссе). Кроме того, перекрыты съезды №5 и №7.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня и до 15 июля на 55-56 километрах внешнего кольца КАД перекрыта для движения выделенная переходно-скоростная полоса. В связи с работами на ней в этот же период будут недоступны съезды с внешнего кольца на Красносельское шоссе в сторону Стрельны и из Стрельны на внешнее кольцо.

Работы будут вестись круглосуточно, выполняет их АО «ВАД». Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий, отмечают в управлении.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Помимо этого, на КАД устраняют колейность на участках:

Также до 10 июля из-за дорожных работ сузили путепровод КАД над проспектом Культуры. На севере кольцевой до 1 сентября полностью закрыт для движения участок внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. На развязке в Мурино на год перекрыта одна полоса, а на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков.

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