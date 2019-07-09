«Левада-центр»: Лишь пятая часть россиян назвала подбрасывание наркотиков «редкостью». Две трети уверены, что это «обычная практика»

Провокации с подбрасыванием наркотиков для фальсификации дел против неугодных – это норма для современной России, считают 66% опрошенных социологами россиян. Только 18% выразили мнение, что такие случаи редки и носят единичный характер. Об этом 9 июля сообщает РБК со ссылкой на свежее исследование признанного иностранным агентом «Левада-центра», которое провели по следам резонансного дела журналиста Ивана Голунова.

При этом 9% россиян уверены, что их шансы самостоятельно разобраться с подбрасыванием им наркотиков «очень или довольно высокие». 23% опрошенных считают свои шансы выйти сухими из провокации «средними». Больше половины респондентов (52%) уверены, что шансы спастись у них в такой ситуации «довольно или очень низкие».

Меньше всего россияне рассчитывают на помощь самой полиции в такой острой ситуации. Лишь 6% россиян уповают на вышестоящие органы МВД. В защиту со стороны следственного комитета верит лишь каждый десятый (11%). В помощь правозащитников верит каждый пятый (19%).Каждый четвёртый верит в прокуратуру (24%). Самым популярным вариантом спасения от уголовного преследования после подбрасывания наркотиков россияне считают «влиятельных знакомых». Этот показатель за 5 лет вырос с 22% в мае 2014 года до 28% в нынешнем июне.

О деле журналиста Ивана Голунова по данным «Левада-центра» знает 56% россиян. Внимательно следили за резонансной историей 13% граждан. В то же время о протестах и пикетах в защиту журналиста знают 85% респондентов, а 19% следили за ними внимательно.

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29% россиян считают, что журналисту помогли акции. 28% связывают освобождение с решением руководства страны быстро погасить протесты накануне Дня России (12 июня) и прямой линии с президентом (20 июня). Еще 32% говорят об отсутствии фактических оснований для ареста и возбуждения уголовного дела.

Иван Голунов был задержан 6 июня. МВД сообщило о причастности журналиста к сбыту наркотиков. После общественного резонанса и многодневной серии акций в поддержку Голунова ошибочность действия полицейских признал лично глава МВД Владимир Колокольцев. В середине июня Голунов из обвиняемого стал свидетелем по делу. Ещё через несколько дней МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова, а к проверке действий полицейских подключилась прокуратура.

В начале июля Генпрокуратура сообщила, что в деле до сих пор нет подозреваемых. Тогда же было опубликовано расследование Голунова о возможной связи сотрудников ФСБ с «похоронным бизнесом». Сам журналист утверждал, что его злоключения связаны именно с этой темой его работы.

О масштабах возможных фальсификаций в расследованиях дел, связанных с наркотиками, «Фонтанке» ранее рассказали исследователи Европейского университета в Петербурге. Известные юристы России дали свои рецепты для исправления ситуации.

В конце июня стало известно, что для профилактики вероятных полицейских провокаций с подбрасыванием наркотиков появится специальное новое подразделение. Это будет еще одна контрольная структура внутри самого МВД.