Путин дал новое интервью Оливеру Стоуну. Опять про Украину

Новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» получил гран-при кинофестиваля в итальянской Таормине. В картину вошло новое интервью президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает 9 июля РБК, российский лидер поделился с интервьюером своими мыслями о политике, которую проводят власти соседнего государства. В частности, обсуждался ноябрьский конфликт в Керченском проливе, в результате которого Россией были арестованы украинские моряки, зашедшие в территориальные воды РФ. По мнению президента, случившееся не было случайностью и являлось частью предвыборной кампании Петра Порошенко.

«[Он] знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — приводят журналисты высказывание Путина.

Несмотря на то, что в Италии документальный фильм Стоуна уже успел получить специальное гран-при на международном кинофестивале в Таормине, россияне увидят картину только 19 июля. Ленту покажет «Россия 1».

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Как рассказал соавтор картины «В борьбе за Украину» Игорь Лопатенок, интервью с Путиным записали в середине июня, а монтаж происходил в авральном режиме.

Напомним, что это уже третий фильм Стоуна с участием российского президента. В 2016 году в эфир вышла документальная лента «Украина в огне» о перевороте 2014-го. Там, помимо Путина, с режиссером поговорил экс-президент Украины Виктор Янукович. В 2017 году американец презентовал четырехсерийное «Интервью с Путиным».