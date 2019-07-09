В Иркутской области СК проверит чиновника, спасавшего свой дом от паводка

Следственный комитет попросили провести проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова после появления информации о том, что во время паводка коммунальные службы в первую очередь поехали устранять последствия в коттедже чиновника. Обращение направил губернатор области Сергей Левченко, сообщает 9 июля пресс-служба правительства региона.

«Основанием обращения стало требование отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии», — говорится в сообщении.

Левченко также потребовал у Худоногова объяснить свой поступок. В настоящее время обязанности мэра исполняет его заместитель Анатолий Крупенев, поскольку, как уточняет ТАСС, Худоногов находится на больничном. Ранее его отставки потребовал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко.

Паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. Его вызвали обильные дожди, после которых в нескольких реках в регионе поднялась вода. От наводнения пострадали 96 населенных пунктов. Погибли 23 человека, еще 11 числятся пропавшими без вести.