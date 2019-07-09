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Происшествия
09.07.2019 09:24
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После интернациональной драки в Купчино возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участницами побоища стали и две женщины

Граждане Турции, Узбекистана и России устроили драку возле универмага в Купчино ночью 8 июля. Часть разбежалась с приездом полиции, трое поехали к медикам с сотрясениями. 

Как стало известно «Фонтанке», несколько звонков в дежурную часть полиции о массовой драке возле 32 дома по Купчинской улице поступили около часа ночи. Через несколько минут сотрудники были на месте, но застали только последствия. В отдел полиции увезли пятерых – 26-летнего россиянина родом из Дагестана, 34-летнего турка, 36- и 47-летнюю гражданок Узбекистана и 43-летнего родственника последней. 

Двое из них, турок и узбек, из полиции поехали в больницу. Врачи диагностировали у пострадавших сотрясение мозга и другие травмы головы, у одного из них была еще и резаная рана на руке. Обоих отпустили в удовлетворительном состоянии. Самостоятельно в травмпункт обратился еще один участник драки, 25-летний молодой человек. У него также было сотрясение мозга, синяки на лице и руках. 

С заявлениями в полицию никто не обращался. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

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Как сообщалось ранее, 20 мая в том же Купчино выясняли финансовые отношения на ножах граждане Таджикистана и Узбекистана. Стремление задержать зачинщиков привело полицию сначала на рынок на Салова, затем миграционные рейды прокатились по всему городу. Задерживали сотнями, примерно треть решением суда должны самостоятельно покинуть Россию.

 

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